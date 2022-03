Spagna | il premier Sanchez annuncia l' invio di armi all' Ucraina | ' Putin disprezza la democrazia'

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilspagnolo Pedro, in Parlamento, hato il sostegno all', che si concretizzerà con l'di: ' Laanche invieràoffensive alla resistenza dell'...

Ilspagnolo Pedro Sanchez , in Parlamento, ha annunciato il sostegno all'Ucraina, che si concretizzerà con l'invio di armi: ' Laanche invierà armi offensive alla resistenza dell'Ucraina', ...'Laha sempre capito che questo attacco è all'Europa, ai suoi valori', ha proseguito il, 'per questo sosteniamo l'attivazione del Fondo europeo per la pace. Laè il quarto ...Il Cremlino ha annunciato che una delegazione russa è pronta a continuare i colloqui di pace con l'Ucraina mentre l'invasione di Mosca del paese filo-occidentale entra nel suo settimo giorno.Pedro Sanchez, in Parlamento, ha ufficializzato l'invio di armi da parte della Spagna a sostegno della resistenza Ucraina: "In gioco la forza dell'Ue" ...