Questo padre in lacrime che saluta la figlia non sta «andando in guerra» contro la Russia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 27 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un uomo in lacrime abbracciare una bambina, anch’essa in lacrime, che sta per salire su di un autobus. Queste immagini sono accompagnate da un testo scritto in sovraimpressione in cui si legge «La bimba piange perché il padre sta andando in guerra». Il video è accompagnato da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Lui resterà a Kiev, a difendere il suo Paese. Lei invece sarà portata in una safe zone, lontana dalle aree a rischio. Ma il vero rischio è che la figlia non riabbraccerà più suo padre. Queste immagini ci mettono dentro un’angoscia immensa… #guerra #pace #russia #ucraina #putin #nowar #stopwar #bambini #children». Il ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 27 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un uomo inabbracciare una bambina, anch’essa in, che sta per salire su di un autobus. Queste immagini sono accompagnate da un testo scritto in sovraimpressione in cui si legge «La bimba piange perché ilstain». Il video è accompagnato dacommento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Lui resterà a Kiev, a difendere il suo Paese. Lei invece sarà portata in una safe zone, lontana dalle aree a rischio. Ma il vero rischio è che lanon riabbraccerà più suo. Queste immagini ci mettono dentro un’angoscia immensa… ##pace #russia #ucraina #putin #nowar #stopwar #bambini #children». Il ...

Advertising

DavidPuente : Scrivono: «Un padre, che resta a combattere contro l’invasione russa, saluta tra le lacrime sua figlia, in partenza… - pietroraffa : Un padre, che resta a combattere contro l’invasione russa, deve salutare sua figlia, in partenza per la “safe zone”… - lapoelkann_ : Per il benessere dell’umanità non c’è valore più importante della VITA. Da ebreo aderisco al digiuno promosso dal S… - CarloCostelli : RT @acs_italia: Padre Paulino Román Laba, di Browary, a 10 km da #Kiev, ha detto ad ACS “Il panico iniziale è passato. Molte persone sono v… - Vinc1955 : Padre Zanotelli: “Governo sbaglia su armi all’Ucraina. Atteggiamento di Letta assurdo” -