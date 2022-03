“Peggio di un animale!”: figuraccia colossale in diretta da Giovanni Floris, richieste dimissioni immediate [VIDEO] (Di mercoledì 2 marzo 2022) Luigi Di Maio, ospite di Giovanni Floris, si lascia scappare un’espressione fuori luogo e scoppia la polemica sul web: ecco i dettagli. Giovanni Floris (screenshot YouTube)Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio è stato ospite a “Dimartedì”, condotto da Giovanni Floris. Argomento centrale è stato il conflitto tra Russia e Ucraina e Di Maio ha deciso di dire la sua circa la delicata situazione. Il Ministro ha spiegato l’importanza della presenza italiana in campo, sottolineando come la nostra nazione sia impegnata per la pace, a differenza di Putin che, stando alle sue parole, “vuole solo la guerra”. Tuttavia, nel corso dell’intervista, ha pronunciato un’espressione infelice che ha scatenato una vera e propria polemica sul web. “Vergogna”: situazione fuori controllo, scoppia il caos su ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 2 marzo 2022) Luigi Di Maio, ospite di, si lascia scappare un’espressione fuori luogo e scoppia la polemica sul web: ecco i dettagli.(screenshot YouTube)Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio è stato ospite a “Dimartedì”, condotto da. Argomento centrale è stato il conflitto tra Russia e Ucraina e Di Maio ha deciso di dire la sua circa la delicata situazione. Il Ministro ha spiegato l’importanza della presenza italiana in campo, sottolineando come la nostra nazione sia impegnata per la pace, a differenza di Putin che, stando alle sue parole, “vuole solo la guerra”. Tuttavia, nel corso dell’intervista, ha pronunciato un’espressione infelice che ha scatenato una vera e propria polemica sul web. “Vergogna”: situazione fuori controllo, scoppia il caos su ...

aldotorchiaro : #Putin ha fatto miracoli: mandato in malora gli oligarchi, riunito l’Europa e creato statisti dove non ce n’era l’o… - antoM0u : RT @CarloCalenda: Definire Putin peggio di un animale non è appropriato per un Ministro degli Esteri. È un’espressione scomposta e infantil… - IntSovranista : RT @riconquistareIT: La leggerezza con la quale il Ministro degli Esteri italiano insulta personalmente il vertice politico di una potenza… - VendutoCorrotto : RT @riconquistareIT: La leggerezza con la quale il Ministro degli Esteri italiano insulta personalmente il vertice politico di una potenza… - Atreju_78 : RT @riconquistareIT: La leggerezza con la quale il Ministro degli Esteri italiano insulta personalmente il vertice politico di una potenza… -