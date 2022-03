Miguel Bosé sui genitori: “Mi cucirono vivo dentro la carcassa di un cervo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il cantante ha ripercorso alcuni episodi traumatici della sua infanzia, raccontandoli nel suo nuovo libro "Il figlio di capitan Tuono", in libreria a partire dall'8 marzo. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il cantante ha ripercorso alcuni episodi traumatici della sua infanzia, raccontandoli nel suo nuovo libro "Il figlio di capitan Tuono", in libreria a partire dall'8 marzo. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Miguel Bosé sui genitori: “Mi cucirono vivo dentro la carcassa di un cervo” - MiguelA90321496 : RT @rne: ??? @Laralars dedica su collage sonoro ??? a Andy Warhol Con ?? canciones de Davie Bowie, Miguel Bosé o Pet Shop Boys ?? @entredos… - AnnaMaffei56 : RT @BlogItalia_Bose: in arrivo!!! IL FIGLIO DEL CAPITAN TUONO un libro che racconta un'epoca, oltre che MIGUEL BOSE' @boseofficial edito d… - BlogItalia_Bose : in arrivo!!! IL FIGLIO DEL CAPITAN TUONO un libro che racconta un'epoca, oltre che MIGUEL BOSE' @boseofficial edit… - infoitcultura : Miguel Bosè: «Mio padre mi rinchiuse dentro la carcassa di un cervo. Era un mostro», le rivelazioni in un libr -