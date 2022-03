Lou Reed | always on the wild side

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Lewis “Lou” Allennasce a Brooklyn il 2 marzo 1942. Nipote di ebrei russi fuggiti dall’Europa antisemita, cresce a Freeport, Long Island. Timido e insicuro, fatica ad inserirsi nei contesti scolastici e lo studio non va certo meglio, soprattutto per colpa di un problema di dislessia che ai tempi non viene in alcun modo affrontato. Come spesso accade, trova una preziosa valvola di sfogo nella musica. Lou: la formazione Inizia appena diciottenne nel trio i doo-woop Jades, dove si occupa dell’accompagnamento con la chitarra e dei cori. La partecipazione ad un contest locale con gli Jades gli da il primo momento di relativa notorietà: la vittoria al talent permette al gruppo di incidere un singolo che, con la collaborazione del celebre King Curtis al sax, viene anche trasmesso radiofonicamente. Nel mentre si è iscritto al college, ...

Poi "Perfect Day" di Lou Reed e una particolare versione di "Smoke on the water" dei Deep Purple, dove il piano di Frida ha sostituito egregiamente la chitarra di Ritchie Blackmore. la carriera musicale di Lou Reed, gli esordi, l'amicizia con John Cale e la nascita dei Velvet Underground, la collaborazione con David Bowie. Rocker irrequieto e geniale, prima con i Velvet Underground e poi come solista, fu ispirazione per una schiera di artisti.