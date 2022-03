La stagione del Filodrammatici: rivivono Lucio Dalla, Woodstock, Pino Daniele e Sinatra (Di mercoledì 2 marzo 2022) Treviglio. Si alza il sipario della nuova stagione del Teatro Filodrammatici di Treviglio. A inaugurarla, venerdì 4 marzo alle 21, sarà il tributo ad uno dei più grandi cantautori del nostro tempo, Lucio Dalla. Si chiuderà sabato 28 maggio con un omaggio alla PFM con Giorgio “Fico” Piazza. Nel mezzo un’offerta variegata, composta dal direttore artistico Alberto Galli, che permetterà di assistere a proposte di diverso genere – dall’intrattenimento alla musica, dal teatro per bambini al cabaret – e di vivere il teatro: luogo di cultura, approfondimento, riflessioni ed anche di incontri e relazioni. Fa gli appuntamenti in programma spiccano: 11 marzo “Woodstock Celebration“, 18 marzo tributo a Pino Daniele, 15 aprile tributo a Sting, 29 aprile Frank ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Treviglio. Si alza il sipario della nuovadel Teatrodi Treviglio. A inaugurarla, venerdì 4 marzo alle 21, sarà il tributo ad uno dei più grandi cantautori del nostro tempo,. Si chiuderà sabato 28 maggio con un omaggio alla PFM con Giorgio “Fico” Piazza. Nel mezzo un’offerta variegata, composta dal direttore artistico Alberto Galli, che permetterà di assistere a proposte di diverso genere – dall’intrattenimento alla musica, dal teatro per bambini al cabaret – e di vivere il teatro: luogo di cultura, approfondimento, riflessioni ed anche di incontri e relazioni. Fa gli appuntamenti in programma spiccano: 11 marzo “Celebration“, 18 marzo tributo a, 15 aprile tributo a Sting, 29 aprile Frank ...

Advertising

acmilan : 'My edge in the title race? AC Milan' ??? The Coach expressed his confidence in the squad 'Io ho il Milan' ??? Tutt… - FratellidItalia : ?? Altri 573 clandestini pronti a sbarcare, come i quasi 5000 dei primi due mesi del 2022 e la situazione è destinat… - GiovaAlbanese : ?? #KaioJorge, esito confermato: rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Sarà necessario intervenire chiru… - AmbCina : La neve improvvisa che ha colpito gran parte del sud della #Cina è finalmente sciolta e la #primavera entra in scen… - sportli26181512 : Barcellona: c'è un centrocampista che ha stregato Xavi: Mikel Merino sta disputando una stagione di altissimo livel… -