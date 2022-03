La pandemia non è finita. A che punto è il Covid (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre l’attenzione è concentrata sulla guerra tra Russia e Ucraina, il mondo continua ad essere diviso sull’andamento della pandemia Covid-19. La Scozia e Galles proseguono con l’allentamento delle misure anti-Covid e Hong Kong invece resta sommersa dall’emergenza scatenata dalla variante Omicron e pensa ad un nuovo confinamento, questa volta molto più duro, in stile cinese. Sebbene la strategia zero-Covid sembri fallita, l’amministrazione locale dell’ex colonia britannica studia questa possibilità a causa dell’aumento dei contagi e la pressione sulle strutture sanitarie. Carrie Lam, capo dell’esecutivo di Hong Kong, aveva escluso un lockdown fino a pochi giorni fa. Ma Sophia Chan, ministra della Sanità, ha confermato che la quarantena per tutti è ancora un’opzione sul tavolo: “Da una prospettiva di sanità pubblica ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre l’attenzione è concentrata sulla guerra tra Russia e Ucraina, il mondo continua ad essere diviso sull’andamento della-19. La Scozia e Galles proseguono con l’allentamento delle misure anti-e Hong Kong invece resta sommersa dall’emergenza scatenata dalla variante Omicron e pensa ad un nuovo confinamento, questa volta molto più duro, in stile cinese. Sebbene la strategia zero-sembri fallita, l’amministrazione locale dell’ex colonia britannica studia questa possibilità a causa dell’aumento dei contagi e la pressione sulle strutture sanitarie. Carrie Lam, capo dell’esecutivo di Hong Kong, aveva escluso un lockdown fino a pochi giorni fa. Ma Sophia Chan, ministra della Sanità, ha confermato che la quarantena per tutti è ancora un’opzione sul tavolo: “Da una prospettiva di sanità pubblica ...

