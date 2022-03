In prima linea nella resistenza. (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nelle foto che posta su Instagram, Olena Zelenska sembra una “normale” moglie e madre di 44 anni: foto col marito, in cucina, o con alle spalle l’albero di Natale. Si percepisce che ha un lavoro “importante” solo perché spesso la si vede parlare al microfono davanti a una platea. Perché, soprattutto oggi, nella vita di Olena di ordinario e normale non c’è proprio più nulla: è infatti la moglie di Volodymyr Zelensky, presidente ucraino e leader della resistenza nel suo Paese, attaccato violentemente dall’esercito russo agli ordini di Putin. Leggi anche › Da attore comico a presidente eroe dell’Ucraina: chi è Volodymyr Zelensky La first lady con il marito. (Instagram) La quotidianità di questa donna, come quella del marito e di tutto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nelle foto che posta su Instagram, Olena Zelenska sembra una “normale” moglie e madre di 44 anni: foto col marito, in cucina, o con alle spalle l’albero di Natale. Si percepisce che ha un lavoro “importante” solo perché spesso la si vede parlare al microfono davanti a una platea. Perché, soprattutto oggi,vita di Olena di ordinario e normale non c’è proprio più nulla: è infatti la moglie di Volodymyr Zelensky, presidente ucraino e leader dellanel suo Paese, attaccato violentemente dall’esercito russo agli ordini di Putin. Leggi anche › Da attore comico a presidente eroe dell’Ucraina: chi è Volodymyr Zelensky La first lady con il marito. (Instagram) La quotidianità di questa donna, come quella del marito e di tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : prima linea La Polonia al centro della solidarietà dell'Europa Paese confinante con l'Ucraina e popolato già da un milione di ucraini prima del conflitto, la ... In queste ore drammatiche Varsavia è politicamente in linea con le altre capitali europee. Valori a ...

Londra: risultato positivo per Barratt Developments Prima resistenza a 595,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 553,1. Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in ...

Ucraina: Ordine di Malta in prima linea Tele Radio Padre Pio Sottopasso via Trasimeno, arrivano le prime multe Da un mese è off limits a moto e motorini, resta la viabilità ciclabile e pedonale. Ma c'è chi non rispetta il divieto ...

Chi è Pier Francesco Zazo, l'ambasciatore italiano a Kiev: ha salvato 20 bambini In prima linea si è adoperato per portare al sicuro soprattutto chi aveva bisogno di assistenza. “Voglio restare a Kiev qui fin quando sarà possibile” - aveva comunicato alla Farnesina.

