Guerra in Ucraina, Bianchi: “Pronti ad accogliere i profughi nelle nostre aule”. Il garante dell’Infanzia: “Assicurare piena tutela dei diritti” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha aperto alla possibilità per le scuole di accogliere i profughi della Guerra in Ucraina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio, ha aperto alla possibilità per le scuole didellain. L'articolo .

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - ciessedi : Da tutto il mondo stanno firmando questa lettera aperta virale contro la guerra. Aggiungi la tua voce per metterti… - SasMo74 : RT @Adnkronos: #Donato: “Ue pericolosa, nessuno vuole guerra con #Russia”. -