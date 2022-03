Esplode una bombola di solvente in una fabbrica di vernici: morto un operaio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una violenta esplosione ha causato la morte di un operario in una azienda di vernici a Poiano, in provincia di Verona. Muore avvolto dalle fiamme in seguito all’esplosione di una bombola di solvente. La triste notizia giunge da una fabbrica di vernici, la ‘Casati’, a Poiano, nel veronese. Un operaio 59enne ha perso la vita L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una violenta esplosione ha causato la morte di un operario in una azienda dia Poiano, in provincia di Verona. Muore avvolto dalle fiamme in seguito all’esplosione di unadi. La triste notizia giunge da unadi, la ‘Casati’, a Poiano, nel veronese. Un59enne ha perso la vita L'articolo NewNotizie.it.

