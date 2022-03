Emma Marrone | la confessione inaspettata dell’artista | “Non ho una relazione dal ’97”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La cantantefa una dichiarazioneche lascia tutti senza parole: ecco cosa ha detto, i dettagli della vicenda Una delle cantanti che ha conquistato l’Italia e il mondo con la sua meravigliosa voce vincendo uno dei talent show più famosi e seguiti d’Italia, Amici di Maria De Filippi è lei, la splendida, una ragazza che sin dal primo momento ha dimostrato la forza, la grinta e il talento e ha insegnato a non mollare mai, ad aver la forza di portare avanti tutti i sogni che nel cassetto proprio non ci vogliono stare. Tra i successi più importanti della cantante possiamo citare Calore, Dimentico Tutto, Mi parli piano, Amami, Io sono bella, Pezzo di cuore. curiosità (foto web)Un talento indiscusso quello di...

Advertising

Radio105 : Non perderti la video intervista a @MarroneEmma di Tony e Ross a 105 Friends! - itsmc17 : RT @archivindeciso: ah sono delle tisane? pensavo fosse marijuana curativa, peccato emma marrone - fabioladistasii : RT @archivindeciso: ah sono delle tisane? pensavo fosse marijuana curativa, peccato emma marrone - fearvless89 : RT @karevismysun: Emma Marrone il mio mood - fightandsmile : RT @karevismysun: Emma Marrone il mio mood -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

... come si era scritto Michele sulla pelle, a "crederci sempre"!" racconta Baroni Sui social anche gli auguri dia Michele Merlo: "Buon compleanno amico mio ". Insieme ad una pioggia di ...... con quell'aria da ragazzo della porta accanto che ognuno vorrebbe avere per amico, si è aggiudicato un ottimo terzo posto all'interno dell'edizione vinta dalla straordinaria. Pierdavide,...La cantante Emma Marrone fa una dichiarazione inaspettata che lascia tutti senza parole: ecco cosa ha detto, i dettagli della vicenda ...Questa volta però non come allieva ma come giudice di una gara canora. Ad un certo punto però sarebbe successo qualcosa che ha molto divertito la conduttrice. Ma esattamente, che cosa? Emma Marrone ad ...