Classifica senza errori arbitrali XXVII giornata serie A: Ecco la vera posizione della Juventus (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Classifica senza errori arbitrali XXVII giornata serie A. Molti gli episodi che hanno condizionato anche questa giornata calcistica. Non buona la giornata arbitrale. Il Napoli riesce a rimediare agli errori di Di Bello e Massa ma l’Empoli paga pegno con Maresca. Penalizzate anche la Salernitana, la Fiorentina, il Torino e lo Spezia. Salernitana – Bologna 1 – 1, Ayroldi (Orsato). Ha ragione Sabatini. Alla Salernitana mancano 2 rigori fra le gare con lo Spezia ed il Bologna. Ayroldi, decide bene sul fallo procurato a Ribery, ma l’inopportuna chiamata di Orsato al VAR lo induce all’errore nel revocare il calcio di rigore in favore dei locali. Orsolini è in ritardo e senza mai prendere il pallone ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 marzo 2022) LaA. Molti gli episodi che hanno condizionato anche questacalcistica. Non buona laarbitrale. Il Napoli riesce a rimediare aglidi Di Bello e Massa ma l’Empoli paga pegno con Maresca. Penalizzate anche la Salernitana, la Fiorentina, il Torino e lo Spezia. Salernitana – Bologna 1 – 1, Ayroldi (Orsato). Ha ragione Sabatini. Alla Salernitana mancano 2 rigori fra le gare con lo Spezia ed il Bologna. Ayroldi, decide bene sul fallo procurato a Ribery, ma l’inopportuna chiamata di Orsato al VAR lo induce all’errore nel revocare il calcio di rigore in favore dei locali. Orsolini è in ritardo emai prendere il pallone ...

