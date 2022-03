Calciatore trovato senza vita sul divano di casa: il calcio in lutto per la morte di Diego Ignacio Barrio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una triste notizia ha sconvolto il calcio, si è verificata un’altra tragedia che tocca da vicino il mondo del pallone. Il Calciatore Diego Ignacio Barrio è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Miami, negli ultimi giorni nessuno aveva avuto più sue notizie. Classe 2003, lo scorso anno era arrivato in Italia per giocare con il Cattolica, all’inizio di questa stagione si era trasferito in America. Lo scorso weekend era sceso in campo con la sua nuova squadra, poi il rientro a casa. L’allarme, nelle ore successive, è stato lanciato dalla madre. E’ stato dato il via libera a forzare la serratura, le forze dell’ordine hanno trovato il Calciatore senza vita sul ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una triste notizia ha sconvolto il, si è verificata un’altra tragedia che tocca da vicino il mondo del pallone. Ilè statonel suo appartamento di Miami, negli ultimi giorni nessuno aveva avuto più sue notizie. Classe 2003, lo scorso anno era arrivato in Italia per giocare con il Cattolica, all’inizio di questa stagione si era trasferito in America. Lo scorso weekend era sceso in campo con la sua nuova squadra, poi il rientro a. L’allarme, nelle ore successive, è stato lanciato dalla madre. E’ stato dato il via libera a forzare la serratura, le forze dell’ordine hannoilsul ...

