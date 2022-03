Bergamo, cantiere sul Sentierone: terminata la pavimentazione di piazzetta Piave (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bergamo. Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di tutti e tre i lotti per la riqualificazione del centro piacentiniano di Bergamo: da poco più di una settimana è in corso la rimozione dell’asfalto lungo piazza Matteotti, l’ultimo – in ordine cronologico – dei cantieri attualmente in corso nell’area, mentre continuano i lavori in piazza Dante e in Largo Gavazzeni. Diverse, però, le novità di questi ultimi giorni, a cominciare dalla mobilità: il nuovo assetto di piazza Matteotti e via Crispi ha eliminato posti per residenti per poter consentire il transito regolare dei veicoli. L’Amministrazione ha realizzato, a compensazione, nuovi stalli di sosta gialli intorno alla rotonda dei Mille per attutire l’impatto dei lavori, che si protrarranno, seppur su diverse fasi d’intervento, fino a dicembre 2022. L’edicola di piazza Matteotti, di fronte al ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 marzo 2022). Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di tutti e tre i lotti per la riqualificazione del centro piacentiniano di: da poco più di una settimana è in corso la rimozione dell’asfalto lungo piazza Matteotti, l’ultimo – in ordine cronologico – dei cantieri attualmente in corso nell’area, mentre continuano i lavori in piazza Dante e in Largo Gavazzeni. Diverse, però, le novità di questi ultimi giorni, a cominciare dalla mobilità: il nuovo assetto di piazza Matteotti e via Crispi ha eliminato posti per residenti per poter consentire il transito regolare dei veicoli. L’Amministrazione ha realizzato, a compensazione, nuovi stalli di sosta gialli intorno alla rotonda dei Mille per attutire l’impatto dei lavori, che si protrarranno, seppur su diverse fasi d’intervento, fino a dicembre 2022. L’edicola di piazza Matteotti, di fronte al ...

Advertising

AmoBergamo : #Bergamo Cantiere sulla ex provinciale della Val Seriana, che traffico ad Albino! In arrivo novità - ServiziAlLavoro : Poste a Bergamo | assunzioni e stabilizzazioni per 160 posizioni - Zazoom ... più 30 passaggi da part time a full t… - generalcasa : Chorus Life, lo smart district guarda la Borsa: Chiuderà entro marzo 2023 il cantiere dello smart district realizza… - amcaserodano : Chorus Life, lo smart district guarda la Borsa: Chiuderà entro marzo 2023 il cantiere dello smart district realizza… - PiuValliTV : GRAVE OPERAIO COLPITO AL VOLTO Colpito al volto dal tubo di un'autobetoniera, grave un operaio di 41anni. L'uomo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo cantiere Guerra Ucraina, piano profughi in Lombardia. Fontana: 'Ne accoglieremo 100mila' ... il piano profughi in Lombardia di Attilio Fontana è in cantiere. Anche la provincia di Pavia si ... due a Bergamo e uno a Varese' , ha dichiarato l'assessore al Welfare, Letizia Moratti. 'Sono in ...

Realizzazione di alcuni stalli di sosta per motocicli in piazza Matteotti: modificata la viabilità Al fine di consentire la realizzazione di alcuni stalli di sosta per motocicli in piazza Matteotti , vista la presenza del cantiere comunale per la "realizzazione del centro piacentiniano di Bergamo - Sentierone e piazza Matteotti" è stata emessa un' ordinanza di regolamentazione della circolazione che, dalle ore 9:00 di ...

Bergamo, cantiere sul Sentierone: terminata la pavimentazione di piazzetta Piave BergamoNews.it BERGAMO: Il 4, 5 e il 6 marzo torna lo Sbarazzo dei negozi del centro Torna lo Sbarazzo, la tre giorni dedicata a tutti gli amanti dello shopping: capi scontati, articoli di stock, resti di magazzino a prezzi davvero vantaggiosi in cento attività commerciali della città ...

Bergamo Capitale della Cultura, tutti i cantieri di Città Alta Dal Museo Archeologico alla Corsarola, mille metri di lavori in vista del 2023. Ma al parking di via Fara l’intervento procede lento ...

... il piano profughi in Lombardia di Attilio Fontana è in. Anche la provincia di Pavia si ... due ae uno a Varese' , ha dichiarato l'assessore al Welfare, Letizia Moratti. 'Sono in ...Al fine di consentire la realizzazione di alcuni stalli di sosta per motocicli in piazza Matteotti , vista la presenza delcomunale per la "realizzazione del centro piacentiniano di- Sentierone e piazza Matteotti" è stata emessa un' ordinanza di regolamentazione della circolazione che, dalle ore 9:00 di ...Torna lo Sbarazzo, la tre giorni dedicata a tutti gli amanti dello shopping: capi scontati, articoli di stock, resti di magazzino a prezzi davvero vantaggiosi in cento attività commerciali della città ...Dal Museo Archeologico alla Corsarola, mille metri di lavori in vista del 2023. Ma al parking di via Fara l’intervento procede lento ...