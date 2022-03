Babij Jar, il sito che commemora il massacro degli ebrei a Kiev (Di mercoledì 2 marzo 2022) Immagini di oggi del monumento a Kiev per il massacro nazista di Babji Jar; commemora oltre 33.000 persone, tutti ebrei della capitale ucraina, trucidati nel 1941. Si trova nelle vicinanze della torre ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Immagini di oggi del monumento aper ilnazista di Babji Jar;oltre 33.000 persone, tuttidella capitale ucraina, trucidati nel 1941. Si trova nelle vicinanze della torre ...

Advertising

digitalia_bc : - lukealb : RT @edizionimulino: II missile che ha colpito la torre della tv a #Kiev ha distrutto anche il monumento eretto in ricordo delle vittime del… - FiloPucci : RT @edizionimulino: II missile che ha colpito la torre della tv a #Kiev ha distrutto anche il monumento eretto in ricordo delle vittime del… - fguglieri : RT @edizionimulino: II missile che ha colpito la torre della tv a #Kiev ha distrutto anche il monumento eretto in ricordo delle vittime del… - xfrancesco60pf : @lukealb @carlomarroni @adelphiedizioni Ieri ho criticato la tempistica di Marroni che invitava a leggere il libro… -