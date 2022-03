Umberto Angelini ci racconta Fog | il festival di arti performative in Triennale

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 marzo 2022) Il 22 febbraio è pta inla V edizione di Fog, il performing artmilanese per eccellenza. Fino al 14 maggio si potranno vedere gli spettacoli di 35sti provenienti da 12 paesi del mondo, con lavori che spesso sono degli unicum per Milano e anche per l’Italia. 30 appuntamenti sparsi sia in tutte le pdellasia nella città di Milano (Teatro Out Off, Spazio Serra, Fondazione Lazzaretto, Parco Sempione e altri ancora in via di definizione, www..org). Abbiamo intervistato, classe 1968, marchigiano di Ascoli Piceno adottato da Milano e soprattutto ormai dalla, del cui Teatro è direttorestico dal 2017. Oggi ...