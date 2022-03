Ucraina | Draghi | ' se necessario più flessibilità in consumi gas'

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Il Governo ha allo studio una serie di misure per ridurre la dipendenza italiana dalla Russia. "Le opzioni al vaglio, perfettamente compatibili con i nostri obiettivi climatici, riguardano prima di tutto l'incremento di importazioni di gas da altre fornitori – come l'Algeria o l'Azerbaijan; un maggiore utilizzo dei terminali di gas naturale liquido a disposizione; eventuali incrementi temporanei nella produzione termoelettrica a carbone o petrolio, che non prevedrebbero comunque l'apertura di nuovi impianti". Lo ha detto Marioin Senato. "Se, sarà opportuno adottare una maggioresuidi gas, in particolare nel settore industriale e quello termoelettrico -ha spiegato il premier-. La diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico è un ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: L’Italia dà il suo pieno e convinto appoggio al pacchetto di misure contro la Federazione Russa… - GiovaQuez : Draghi: 'Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza umanitaria fino al 31 dicembre con lo scopo di dare il massimo ai… - Palazzo_Chigi : Draghi: Le immagini che arrivano dall'#Ucraina segnano la fine delle illusioni. L’eroica resistenza del popolo ucra… - LuisaLawg : Draghi: 'L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia segna una svolta decisiva nella storia europea (...) molti… - Kuroxoxo2 : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, #Draghi: «L’Italia non si volta dall’altra parte, c’è attacco a libertà e democrazia» -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Draghi

...le tensioni internazionali che sono sfociate in una vera e propria guerra tra la Russia e l'...costare molto caro al mercato dell'automobile e proprio per questo motivo il Governoha ...Leggi anche: "L'Italia non si volta dall'altra parte, tocca a tutti noi decidere come reagire"Lo ha detto Mario Draghi in Senato. “L’Italia importa circa il 95% del gas che consuma e oltre il 40% proviene dalla Russia. Nel breve termine, anche una completa interruzione dei flussi di gas dalla ...(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2022 Voglio ribadire, ancora una volta, tutta la mia solidarietà, quella del Governo e degli italiani al ...