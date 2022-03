Sberbank, per la Bce la banca russa è sull’orlo del fallimento (Di martedì 1 marzo 2022) La Federazione internazionale del rugby ha sospeso Russia e Bielorussia da tutte le attività internazionali. Il comando operativo ucraino ha confermato che obiettivo del razzo contro l’edificio dell’amministrazione regionale era il governatore di Kharkiv e la sua squadra. La Bce ha dichiarato la filiale austriaca della maggiore banca russa Sberbank in probabile fallimento. La compagnia aerea Aeroflot rischia di dovere restituire centinaia di aerei alle società di leasing. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 1 marzo 2022) La Federazione internazionale del rugby ha sospeso Russia e Bielorussia da tutte le attività internazionali. Il comando operativo ucraino ha confermato che obiettivo del razzo contro l’edificio dell’amministrazione regionale era il governatore di Kharkiv e la sua squadra. La Bce ha dichiarato la filiale austriaca della maggiorein probabile. La compagnia aerea Aeroflot rischia di dovere restituire centinaia di aerei alle società di leasing.

