"Putin malato. La famiglia in un bunker in Siberia": voci drammatiche sullo zar. Il Cremlino smentisce, ma è caos (Di martedì 1 marzo 2022) "Vladimir Putin ha trasferito la propria famiglia in un bunker in Siberia": lo ha detto Valery Solovey, 61 anni, politologo ed ex professore a Mosca. Secondo lui, i parenti dello zar si troverebbero adesso in una città "sotterranea" pensata per sopravvivere a una guerra nucleare. Il professore poi è finito sotto la lente anche per aver detto che Putin soffre di problemi medici nascosti e che addirittura avrebbe preso parte a dei rituali sciamanici segreti insieme al ministro della Difesa Sergey Shoigu. Adesso al Daily Mail ha parlato di un "bunker nucleare". Si tratta, probabilmente, di una casa di montagna costruita dal colosso energetico Gazprom circa dieci anni fa nel distretto di Ongudaysky della Repubblica dell'Altai, una regione della Siberia.

