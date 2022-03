Perugia | sequestrata e violentata 18enne | 2 arresti**

(Di martedì 1 marzo 2022) Perugia, 1 mar. - (Adnkronos) - Due albanesi sono stati arrestati a Perugia ed un terzo ha l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una diciottenne originaria della Costa d'Avorio. Le indagini sono state avviate da agenti della Polizia di Perugia a seguito della denuncia della giovane trovata in Strada del Pantano, riversa a terra, piangente, con a fianco, poggiato al suolo, un coltello da cucina. La donna è stata trasportata da personale del 118 presso il locale Pronto soccorso e ricoverata presso il reparto di ginecologia e ostetricia.

poliziadistato : Sequestrata e violentata in un'abitazione in provincia di Perugia, una giovane donna di 18 anni riesce a fuggire da… - lifestyleblogit : Perugia, 18enne sequestrata e violentata: 2 arresti - - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Perugia, 18enne sequestrata e violentata: 2 arresti - ilmetropolitan : #Perugia. #Salvata 18enne sequestrata e violentata da 3 soggetti - - fisco24_info : Perugia, 18enne sequestrata e violentata: 2 arresti: (Adnkronos) - Una terza persona ha l'obbligo di presentazione… -

Ultime Notizie dalla rete : **Perugia sequestrata

Le indagini sono state avviate da agenti della Polizia dia seguito della denuncia della giovane trovata in Strada del Pantano, riversa a terra, piangente, con a fianco, poggiato al suolo, un ...Mega multa e auto sottoposta a fermo amministrativo. I carabinieri di Assisi, nel corso dei controlli alla circolazione, hanno sanzionato un giovane di origine extracomunitaria, di fatto domiciliato ...07.50 – Sequestrata e violentata in un’abitazione in provincia di Perugia, una giovane donna di 18 anni riesce a fuggire dai suoi aguzzini e viene soccorsa in strada dagli agenti della Polizia. Identi ...Tre cittadini albanesi sono in stato di fermo in quanto gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di una 18enne orig ...