Malinovskyi per i rifugiati: bandiere ucraine in vendita e maglie dei compagni all'asta

Le bandiere dell'Ucraina in vendita e presto anche un'asta delle maglie dei calciatori dell'Atalanta per sostenere il popolo ucraino. Il protagonista è Ruslan Malinovskyi della Dea che ha annunciato l'iniziativa.

