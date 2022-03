Lutto a Uomini e Donne: “E’ andata via nel sonno” Addio improvviso (Di martedì 1 marzo 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lutto a Uomini e Donne, è successo qualcosa di davvero inaspettato che ha causato un grande dolore per la trasmissione e per tutto il pubblico a casa. Si torna a parlare della trasmissione del pomeriggio di Canale Cinque con Maria De Filippi che proprio nelle scorse ore è stata raggiunta da un grande dolore per Leggi su youmovies (Di martedì 1 marzo 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., è successo qualcosa di davvero inaspettato che ha causato un grande dolore per la trasmissione e per tutto il pubblico a casa. Si torna a parlare della trasmissione del pomeriggio di Canale Cinque con Maria De Filippi che proprio nelle scorse ore è stata raggiunta da un grande dolore per

Advertising

zazoomblog : Lutto tremendo ad Uomini e Donne: E’ morta nella notte la Dama Over. “Non aveva nulla è andata via nel sonno”. Fan… - jakclive : usciva dal trono: Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egl… - pierbaroni : RT @1970Germano: #Riccardi ha parlato di «pace sprecata» — dopo lager, gulag e Muro di Berlino — e di «ora di lutto per tutti» a causa di u… - 1970Germano : RT @1970Germano: #Riccardi ha parlato di «pace sprecata» — dopo lager, gulag e Muro di Berlino — e di «ora di lutto per tutti» a causa di u… - flamulamaria : RT @1970Germano: #Riccardi ha parlato di «pace sprecata» — dopo lager, gulag e Muro di Berlino — e di «ora di lutto per tutti» a causa di u… -