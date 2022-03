L’ultimo miglio di Amazon: il colosso dell’e-commerce guarda a Chiuduno per un nuovo centro (Di martedì 1 marzo 2022) Chiuduno. Nel settore logistico lo chiamano “ultimo miglio”: l’ultima tappa del viaggio – da percorrere nel più breve tempo possibile, inutile specificarlo – che gli acquisti fanno prima di arrivare nelle mani del cliente. Dopo il centro di smistamento a Casirate d’Adda e quello di distribuzione a Cividate al Piano, Amazon guarda in direzione Chiuduno. È qui, nell’area industriale a sud del paese, che il colosso dell’e-commerce vorrebbe costruire un nuovo sito, il terzo in provincia di Bergamo: dedicato – pare – proprio alla logistica delL’ultimo miglio. Le bocche attorno all’operazione sono cucite, anzi cucitissime: il nuovo magazzino dovrebbe occupare una superficie ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 marzo 2022). Nel settore logistico lo chiamano “ultimo”: l’ultima tappa del viaggio – da percorrere nel più breve tempo possibile, inutile specificarlo – che gli acquisti fanno prima di arrivare nelle mani del cliente. Dopo ildi smistamento a Casirate d’Adda e quello di distribuzione a Cividate al Piano,in direzione. È qui, nell’area industriale a sud del paese, che ilvorrebbe costruire unsito, il terzo in provincia di Bergamo: dedicato – pare – proprio alla logistica del. Le bocche attorno all’operazione sono cucite, anzi cucitissime: ilmagazzino dovrebbe occupare una superficie ...

