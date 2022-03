Il razzismo contro le persone nere nei corridoi umanitari ucraini (Di martedì 1 marzo 2022) Ieri diversi video provenienti dal conflitto in Ucraina hanno iniziato a raccontare che il diritto a fuggire dal conflitto viene garantito in maniera selettiva, oggi il numero di testimonianze conferma che siamo di fronte a una tendenza chiara e netta, specchio della cultura fortemente razzista che imperversa in Europa. Le persone nere, studenti e residenti, donne e uomini, provenienti da India, Africa e Medio Oriente, vengono respinte ai confini e allontanate dai mezzi di trasporto per le persone sfollate. La discriminante è il colore della loro pelle o il paese di nascita. Nigeria e Sud Africa hanno reagito denunciando e condannando la palese discriminazione razziale che sta fisicamente impedendo alle persone nere di raggiungere la sicurezza oltre confine, condannandole a permanere ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 1 marzo 2022) Ieri diversi video provenienti dal conflitto in Ucraina hanno iniziato a raccontare che il diritto a fuggire dal conflitto viene garantito in maniera selettiva, oggi il numero di testimonianze conferma che siamo di fronte a una tendenza chiara e netta, specchio della cultura fortemente razzista che imperversa in Europa. Le, studenti e residenti, donne e uomini, provenienti da India, Africa e Medio Oriente, vengono respinte ai confini e allontanate dai mezzi di trasporto per lesfollate. La discriminante è il colore della loro pelle o il paese di nascita. Nigeria e Sud Africa hanno reagito denunciando e condannando la palese discriminazione razziale che sta fisicamente impedendo alledi raggiungere la sicurezza oltre confine, condannandole a perma...

caffellattejess : RT @Avocadoacerbo: @iirriiss22 La Caldonazzo ha fatto il 63% per mandare un messaggio contro il razzismo, e poi ha fatto il 19% per lo stes… - FloydJethro69 : RT @seneca4949: L'occidente sta' andando verso il razzismo contro i Russi. Bloccano campionati lo sport l'arte maestri d'orchestra tennist… - pupapeligrosah : RT @Avocadoacerbo: @iirriiss22 La Caldonazzo ha fatto il 63% per mandare un messaggio contro il razzismo, e poi ha fatto il 19% per lo stes… - Spartac0697 : RT @seneca4949: L'occidente sta' andando verso il razzismo contro i Russi. Bloccano campionati lo sport l'arte maestri d'orchestra tennist… - Seventynoine : @SkyTG24 Però oh, quando quegli altri sparano sui concerti, sgozzano preti e insegnanti, e mettono bombe, questi st… -