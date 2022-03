Guerra Ucraina-Russia, Kiev e Kharkiv senza pace (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Guerra tra Ucraina e Russia, innescata dall’invasione ordinata da Vladimir Putin, oggi vive una giornata cruciale dopo una settimana di combattimenti. Si attendono conferme relative alle news sul secondo round di negoziati tra Kiev e Mosca: dopo il primo incontro al confine tra Ucraina e BieloRussia, oggi i negoziati potrebbero svolgersi al confine polacco. La via diplomatica appare stretta se si pensa alle notizie e agli eventi delle ultime 24 ore. Leggi anche ATTACCO A Kiev E Kharkiv “Lasciate Kiev”, il messaggio indirizzato da Mosca ai cittadini della capitale Ucraina. All’avvertimento è seguito il lancio di missili che hanno centrato una torre della tv, provocando almeno 5 morti. Quartieri della capitale sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Latra, innescata dall’invasione ordinata da Vladimir Putin, oggi vive una giornata cruciale dopo una settimana di combattimenti. Si attendono conferme relative alle news sul secondo round di negoziati trae Mosca: dopo il primo incontro al confine trae Bielo, oggi i negoziati potrebbero svolgersi al confine polacco. La via diplomatica appare stretta se si pensa alle notizie e agli eventi delle ultime 24 ore. Leggi anche ATTACCO A“Lasciate”, il messaggio indirizzato da Mosca ai cittadini della capitale. All’avvertimento è seguito il lancio di missili che hanno centrato una torre della tv, provocando almeno 5 morti. Quartieri della capitale sono ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Fiodor1976 : l’università #Bicocca cancella il corso su #Dostoevskij per evitare qualsiasi polemica in un periodo di tensione co… - freiheitliberta : RT @boni_castellane: Ma uno che il lunedì pensa 'mi faccio 5 dosi per evitare il long covid e tutte le restrizioni sono giuste' e il gioved… -