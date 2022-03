Guerra Ucraina, Russia assedia Kharkiv: enorme esplosione in centro – Video (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina, è nuovamente sotto attacco delle forze della Russia. Immagini diffuse sui social anche dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba mostrano l’esplosione di un razzo, una bomba o un missile in corrispondenza di un edificio identificato dal Kyiv Independent come la sede del governo regionale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –, la seconda città dell’, è nuovamente sotto attacco delle forze della. Immagini diffuse sui social anche dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba mostrano l’di un razzo, una bomba o un missile in corrispondenza di un edificio identificato dal Kyiv Independent come la sede del governo regionale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - FrancoCugusi68 : @Brunomgiordano Quello sull'emergenza Covid non è stato prorogato. È istituito per l'emergenza umanitari causa guer… - StefaniniOlivi1 : @umulinchese Ùn parlu micca di u fondu chì in issi tempi di guerra, ùn ci hè chè 'poussettes' d'une parte è di l'as… -