Fiorentina-Juventus, Allegri: “Tutto su Vlahovic, un big non gioca. Dybala…” (Di martedì 1 marzo 2022) Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida Fiorentina-Juventus Leggi su mediagol (Di martedì 1 marzo 2022) Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Massimilianoalla vigilia della sfida

Advertising

acffiorentina : Non è una partita come le altre ?? Fiorentina-Juventus, Mercoledì 2 marzo 2022 ore 21.00 Acquista subito il tuo bigl… - GiovaAlbanese : ?? Infermeria: #Dybala ancora out con la Fiorentina, #Chiellini forse in panchina con lo Spezia. #Juventus - juventusfc : Comincia ora la conferenza stampa di Mister Allegri verso #FiorentinaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - qn_lanazione : Vlahovic potrebbe riposare: le parole di Allegri in vista di #FiorentinaJuventus - peppismo : @haaalandismo Milan-Inter 1-2 Fiorentina-Juventus 1-1 Inter-Milan 1-0 Juventus-Fiorentina 1-1 (dcr Juve in finale) Juventus-Inter 0-1 -