Fabri Fibra annuncia l' uscita del suo nuovo album «Caos» | ecco la data

Advertising

Dischi_Vinile : ANCORA DISPONIBILE AUTOGRAFATO! È finalmente disponibile il nuovo e attesissimo album di Fabri Fibra, 'CAOS', prim… - psichedelia95 : 18.3 nuovo album di Fabri Fibra 08.4 nuovo Papa Roach Tra marzo e aprile escono 3-4 libri che mi interessano. Mi sento povera - __pierpbusio__ : @bvrbharrys Uno degli ultimi pezzi di Fibra degni di Fabri Fibra - _harryxnetflix_ : RT @finaccia: A breve nuovo album di Fabri Fibra se fa cagare la prenderò molto male perché lo stavo aspettando da 87 anni - Tele_Nicosia : Fabri Fibra, il 18 marzo esce il nuovo album “Caos” -

Ultime Notizie dalla rete : Fabri Fibra

Uno dei maestri del rap italiano sta per tornare sulla scena, e siamo sicuri che ne sentiremo delle belle.ha annunciato l'arrivo del suo nuovo album e, per fortuna, non ci sarà molto da attendere. Il decimo album in studio diè intitolato " Caos " e uscirà il prossimo 18 marzo. La ...MILANO - Uscirà il 18 marzo in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato cd e LP) 'Caos', il nuovo album di. Il decimo disco di studio diarriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album 'Turbe Giovanili' e 5 anni dall'ultimo disco 'Fenomeno'. L'uscita del nuovo album darà l'...Al ricco cast di ospiti che si esibiranno quest’anno al Teatro al Castello per la seconda edizione del Roccella Summer Festival, si aggiunge anche Fabri Fibra. Il rapper sarà in concerto nell’ambito d ...MILANO (ITALPRESS) – Uscirà il 18 marzo in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato cd e LP) “Caos”, il nuovo album di Fabri Fibra. Il decimo disco di studio di Fibra arriva a 20 ...