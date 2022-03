“Doppiogiochista e bugiarda!”: Davide Silvestri non si controlla, superato ogni limite (Di martedì 1 marzo 2022) Davide Silvestri si infuria e attacca duramente una concorrente del Grande Fratello Vip: ecco tutti i dettagli della situazione. Davide Silvestri (Screenshot YouTube)La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena, tra cui una doppia eliminazione a sorpresa: la prima ad uscire è stata Nathaly Caldonazzo e successivamente è toccato ad Alessandro Basciano, a causa di un televoto flash che ha premiato invece Miriana, Antonio e Sophie. Il momento delle nomination è stato altrettanto sorprendente: sono stati tanti, infatti, i concorrenti a finire al televoto. Fra questi c’è Davide Silvestri, nominato dalla principessa Lulù Selassié. Il gieffino, se in un primo momento sembrava aver accettato la nomination, successivamente ha fatto sapere ai suoi compagni di essere molto infastidito dalla ... Leggi su specialmag (Di martedì 1 marzo 2022)si infuria e attacca duramente una concorrente del Grande Fratello Vip: ecco tutti i dettagli della situazione.(Screenshot YouTube)La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena, tra cui una doppia eliminazione a sorpresa: la prima ad uscire è stata Nathaly Caldonazzo e successivamente è toccato ad Alessandro Basciano, a causa di un televoto flash che ha premiato invece Miriana, Antonio e Sophie. Il momento delle nomination è stato altrettanto sorprendente: sono stati tanti, infatti, i concorrenti a finire al televoto. Fra questi c’è, nominato dalla principessa Lulù Selassié. Il gieffino, se in un primo momento sembrava aver accettato la nomination, successivamente ha fatto sapere ai suoi compagni di essere molto infastidito dalla ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Davide contro Lulù: “Doppiogiochista e bugiarda” - nick_tara92 : RT @rcannuli: #gfvip La falsità di Lulù che il giorno prima si abbraccia e si scusa con Davide per L' 'INFAME' dicendogli anche che non lo… - KindnessPunk86 : RT @rcannuli: #gfvip La falsità di Lulù che il giorno prima si abbraccia e si scusa con Davide per L' 'INFAME' dicendogli anche che non lo… - mrsilverju : RT @rcannuli: #gfvip La falsità di Lulù che il giorno prima si abbraccia e si scusa con Davide per L' 'INFAME' dicendogli anche che non lo… - infoitcultura : Davide Silvestri tuona contro Lulù Selassié: “Doppiogiochista e bugiarda” -