(Di martedì 1 marzo 2022)sarebbe tornata. E’ questo il rumors che sta facendo impazzire gli amanti del gossip e che riguarderebbe la fine della storia d’amore tra la showgirl e il. Una liaison romantica peraltro mai ufficializzata (ma confermata da tutti) sulla quale però sarebbero arrivati i titoli di coda.si sono lasciati I due erano stati sorpresi più di una volta in atteggiamenti intimi. Ora però, come riportato dal settimanale Dive a Donna, il loro rapporto si sarebbe interrotto. Di loro ricordiamo lo scoop, lanciato in quell’occasione da “Chi“, del capodanno trascorso insieme a St. Moritz. A far conoscere due erano state alcune amicizie in comune con la ...

Advertising

CorriereCitta : Diletta Leotta single, finita la relazione con il modello Giacomo Cavalli - CapitanoPaolo90 : @Redblack100x100 Diletta Leotta ?? Federica Masolin Giorgia Cenni Veronica Gentili @MrEbocklwtua @Pasquale10_ - zazoomblog : “Diletta Leotta torna single”: è finita la passione con Giacomo Cavalli? - #“Diletta #Leotta #torna #single”: - ParliamoDiNews : Diletta Leotta torna single: è finita la relazione con Giacomo Cavalli #DilettaLeotta - ParliamoDiNews : Diletta Leotta: chi è, lavoro, carriera, vita privata, quanto guadagna, amori #chiè #DilettaLeotta -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Secondo i rumor in circolazione sarebbe già naufragata la liaison tra[?] La news di gossip "torna single": è finita la passione con Giacomo Cavalli? è stata pubblicata su Gossip Blog . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Commenta per primo Un'altra coppia che 'scoppia'. Stando a quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, sarebbe già finita la storia trae Giacomo Cavalli. Nonostante i due non abbiano mai ufficializzato la loro relazione, non sono sfuggiti agli obiettivi delle fotocamere dei paparazzi, specialmente negli ultimi mesi: la ...Quello di Diletta Leotta per il mondo della moda è amore vero, ancora di più da quando vive stabilmente a Milano.Diletta Leotta è tornata single? Secondo indiscrezioni sarebbe finita la storia d’amore tra la conduttrice e il modello Giulio Cavalli. Dopo alcuni avvistamenti a St Moritz, Diletta Leotta ha smesso d ...