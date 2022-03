Covid-19, ancora tante vittime. Tasso di positività sotto 9% (Di martedì 1 marzo 2022) Contagi in rialzo in Italia rispetto alle ultime 24 ore, come sempre di martedì, tuttavia i dati sono in netto calo rispetto alla settimana scorsa. Si allenta ancora la pressione sul sistema ospedaliero con il calo di ricoverati in reparti ordinari e pazienti in terapia intensiva. Sui ricoveri in rianimazione confermano il trend i dati Agenas pubblicati oggi.In Italia l'occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti positivi è scesa al 7%, ovvero di un punto in 24 ore (sono tre le regioni che ancora superano la soglia di allerta del 10%, Marche, all'11%, Sardegna e Lazio, al 13%). È al 17% - stessa percentuale di ieri - invece l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area non critica, anche se, a livello giornaliero, sono più le regioni che vedono un aumento di quelle che hanno un calo. In attesa del conteggio nazionale, ecco i ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 marzo 2022) Contagi in rialzo in Italia rispetto alle ultime 24 ore, come sempre di martedì, tuttavia i dati sono in netto calo rispetto alla settimana scorsa. Si allentala pressione sul sistema ospedaliero con il calo di ricoverati in reparti ordinari e pazienti in terapia intensiva. Sui ricoveri in rianimazione confermano il trend i dati Agenas pubblicati oggi.In Italia l'occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti positivi è scesa al 7%, ovvero di un punto in 24 ore (sono tre le regioni chesuperano la soglia di allerta del 10%, Marche, all'11%, Sardegna e Lazio, al 13%). È al 17% - stessa percentuale di ieri - invece l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area non critica, anche se, a livello giornaliero, sono più le regioni che vedono un aumento di quelle che hanno un calo. In attesa del conteggio nazionale, ecco i ...

