Ciclismo, Luca Guercilena: “Psicologicamente è stato difficile. Bello tornare alle gare, mi erano mancate” (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo aver affrontato la lotta contro il cancro al collo e all’addome, il team manager della Trek-Segafredo Luca Guercilena è pronto a tornare a lavoro direttamente sul campo: sarà presente al Trofeo Laigueglia 2022, in programma domani. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Guercilena ha raccontato il lungo periodo vissuto che lo ha costretto a interrompere per diverso tempo il suo lavoro, concentrandosi sulla salute: “All’inizio ero spaventato, non sapevo precisamente quale sfida stessi affrontando. Ero in attesa di una diagnosi completa, Psicologicamente è stato molto difficile“. Non è mancata però la reazione, unita a un atteggiamento positivo verso ciò cui andava incontro: “Divenuto più chiaro il trattamento, ho iniziato a vedere il bicchiere mezzo pieno: ha ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo aver affrontato la lotta contro il cancro al collo e all’addome, il team manager della Trek-Segafredoè pronto aa lavoro direttamente sul campo: sarà presente al Trofeo Laigueglia 2022, in programma domani. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport,ha raccontato il lungo periodo vissuto che lo ha costretto a interrompere per diverso tempo il suo lavoro, concentrandosi sulla salute: “All’inizio ero spaventato, non sapevo precisamente quale sfida stessi affrontando. Ero in attesa di una diagnosi completa,molto“. Non è mancata però la reazione, unita a un atteggiamento positivo verso ciò cui andava incontro: “Divenuto più chiaro il trattamento, ho iniziato a vedere il bicchiere mezzo pieno: ha ...

