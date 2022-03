Bombardata la sede del Governo a Kharkiv | Video (Di martedì 1 marzo 2022) Sono diverse le immagini che circolano online e riprendono il forte impatto del missile verso il palazzo di Kharkiv. Il missile esplode nei pressi di quella che è stata identificata come sede governativa regionale e che si trova nella centrale Piazza Libertà. Ucraina, Il Bombardamento Di Kharkiv NoneIn Corso I Negoziati Tra Russia E Ucraina NoneUcraina, Contadino Ucraino Ruba Carroarmato Russo None Leggi su panorama (Di martedì 1 marzo 2022) Sono diverse le immagini che circolano online e riprendono il forte impatto del missile verso il palazzo di. Il missile esplode nei pressi di quella che è stata identificata comegovernativa regionale e che si trova nella centrale Piazza Libertà. Ucraina, Il Bombardamento DiNoneIn Corso I Negoziati Tra Russia E Ucraina NoneUcraina, Contadino Ucraino Ruba Carroarmato Russo None

LaStampa : Guerra in Ucraina, bombardata la sede del governo regionale a Kharkiv: l'obiettivo era uccidere il governatore e la… - atlantidelibri : RT @LaStampa: Guerra in Ucraina, bombardata la sede del governo regionale a Kharkiv: l'obiettivo era uccidere il governatore e la squadra c… - AndreaSange : RT @direpuntoit: Continuano i bombardamenti in #Ucraina: questa mattina a #Kharkiv un missile ha colpito la sede del governo. #UkraineRuss… - nicvaccani : Guerra in Ucraina, bombardata la sede del governo regionale a Kharkiv: l'obiettivo era uccidere il … - infoitinterno : Guerra in Ucraina, bombardata sede del governo regionale di Kharkiv: ecco cosa resta dell'imponente palazzo sovieti… -