Vaticano | difesa Becciu | “Dopo 7 mesi chiediamo ancora accesso a dati integrali”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ladel cardinale Angelo, nell’ambito del processo in corso ina proposito dello scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue ribadisce “di non averead oggi,settedi dibattimento, copia integrale deicontenuti nei dispositivi elettronici sequestrati, contrariamente a quanto affermato oggi dal Promotore di Giustizia, che li avrebbe dovuti mettere a nostra disposizione prima dell’avvio del processo come prescritto dalla legge”. In particolare, gli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, sul punto, rilevano che “quanto affermato dai Promotori in aula si discosta dalla loro precedente impostazione del 31 gennaio, quando, nel rispondere alla nostra eccezione, ...

Quando il tribunaleha annullato la misura nei suoi confronti, ha denunciato inoltre ... L'interrogatorio di Squillace, secondo la, 'sarebbe stato molto utile all'accusa', in quanto ...... a partire dal riconoscimento del valore di ogni persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio, offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la...Nell’acquisto del palazzo di Londra, “secondo una stima aggiornata, le perdite della Santa Sede ammontano a 217 milioni di euro”. È quanto ha affermato il promotore di giustizia aggiunto, Alessandro D ...Città del Vaticano – Il processo in Vaticano per la compravendita del palazzo di Londra con i fondi della Segreteria di Stato avanza in un clima sempre più arroventato «da ...