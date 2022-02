Ucraina, iniziati i negoziati a Gomel. Zelensky libera i carcerati per farli combattere (LIVE) (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di guerra, quello delle trattative. Se sul campo la situazione è difficile da decifrare nel dettaglio, a focalizzare l’attenzione oggi sono due scenari collaterali ai combattimenti sul terreno. Da un lato le trattative che in giornata si terranno nella regione di Gomel in Bielorussia, sotto l’occhio attento di Lukashenko. Il presidente ucraino Zelensky si è detto scettico sui possibili risultati dei negoziati, e Kiev ha fatto sapere che non intende trattare la “resa” ma solo il “ritiro delle truppe dell’invasore”. Putin, da canto suo, dopo aver subito le sanzioni occidentali (pronta anche la disconnessione parziale dal sistema Swift) ha risposto con la dichiarazione di allerta nucleare. Mappa dell’avanzata russa aggiornata e diffusa dal ministero della difesa della Gran Bretagna. A preoccupare, adesso, oltre agli esiti ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quinto giorno di guerra, quello delle trattative. Se sul campo la situazione è difficile da decifrare nel dettaglio, a focalizzare l’attenzione oggi sono due scenari collaterali ai combattimenti sul terreno. Da un lato le trattative che in giornata si terranno nella regione diin Bielorussia, sotto l’occhio attento di Lukashenko. Il presidente ucrainosi è detto scettico sui possibili risultati dei, e Kiev ha fatto sapere che non intende trattare la “resa” ma solo il “ritiro delle truppe dell’invasore”. Putin, da canto suo, dopo aver subito le sanzioni occidentali (pronta anche la disconnessione parziale dal sistema Swift) ha risposto con la dichiarazione di allerta nucleare. Mappa dell’avanzata russa aggiornata e diffusa dal ministero della difesa della Gran Bretagna. A preoccupare, adesso, oltre agli esiti ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono iniziati, in una località segreta al confine tra l'Ucraina e la Bielorussia, i colloqui tra le delegaz… - rtl1025 : ?? Sono iniziati, in una località segreta al confine tra l'#Ucraina e la #Bielorussia, i colloqui tra le delegazioni… - TgLa7 : Sono ore cruciali per un possibile cessate il fuoco: al via i negoziati tra le delegazioni di #Russia e #Ucraina al… - FPuppato88 : RT @GMnotizie: Iniziati i colloqui tra Russia ed Ucraina in Bielorussia: seguite il live. - ArmandaGelsomin : RT @Ucrainarussia: ++ ?? #UkraineRussiaWar: iniziati i colloqui tra la delegazione russa è quella ucraina. Seguici per rimanere aggiornato.… -