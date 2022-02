Spari in un quartiere popolare del Napoletano, esplosi almeno dieci colpi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Poco dopo della mezzanotte i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, allertati dal 112, sono intervenuti in via Massimo Troisi, a San Vitaliano (Napoli), per colpi d’arma da fuoco: ignoti, all’interno del complesso di edilizia popolare, avevano esploso diversi colpi in aria. Rinvenuti e sequestrati 10 bossoli calibro 9. Al momento non risultano feriti, indagini in corso da parte dei Carabinieri di Castello di Cisterna. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Poco dopo della mezzanotte i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, allertati dal 112, sono intervenuti in via Massimo Troisi, a San Vitaliano (Napoli), perd’arma da fuoco: ignoti, all’interno del complesso di edilizia, avevano esploso diversiin aria. Rinvenuti e sequestrati 10 bossoli calibro 9. Al momento non risultano feriti, indagini in corso da parte dei Carabinieri di Castello di Cisterna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Combattimenti sono in corso in un quartiere settentrionale di Kiev, Oblonsky: lo ha constatato un giornal… - anteprima24 : ** #Spari in un quartiere popolare del #Napoletano, esplosi almeno dieci #Colpi ** - GIGIRAIROMA : RT @DomaniGiornale: ?????? Spari nel quartiere governativo di Kiev: gruppi di forze speciali russe sarebbero penetrati nel centro della capita… - MutiLeonilde : RT @myrtamerlino: ??I carri armati russi avanzano nel centro di #Kiev, mentre sono in corso combattimenti nel quartiere settentrionale della… - Tiziano_Marino : Si intensificano i combattimenti a #Kiev #Russi attaccano da Nord&Sud Spari ed esplosioni nel quartiere di Shuly… -

Ultime Notizie dalla rete : Spari quartiere Anna piange per il padre 'È sotto i bombardamenti' Si sentono bombe e spari, le famiglie si chiudono dentro casa". Anna Safroncik è nata a Kiev ma da ... visto che i negozi, per lo più piccole botteghe di quartiere, stanno chiudendo". Ci ha pensato ...

Il nunzio Kulbokas: "È difficile avere aiuto, confidiamo in Dio" ... i primi anni della vita sotto gli spari, sotto i missili? Questa è un'altra grandissima domanda? Come state tutti voi nella nunziatura? In nunziatura sappiamo che ci troviamo in un quartiere ...

Spari in quartiere popolare del Napoletano, almeno 10 colpi - Campania Agenzia ANSA Spari in quartiere popolare del Napoletano, almeno 10 colpi Poco dopo della mezzanotte i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, allertati dal 112, sono intervenuti in via Massimo Troisi, a San Vitaliano (Napoli), per colpi d'arma da fuoco: ignoti ...

San Vitaliano, spari nella notte: trovati dieci proiettili in strada Spari a San Vitaliano, nel quartiere di edilizia popolare Legge 219. Poco dopo della mezzanotte i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna – allertati dal 112 - sono intervenuti a via Massi ...

Si sentono bombe e, le famiglie si chiudono dentro casa". Anna Safroncik è nata a Kiev ma da ... visto che i negozi, per lo più piccole botteghe di, stanno chiudendo". Ci ha pensato ...... i primi anni della vita sotto gli, sotto i missili? Questa è un'altra grandissima domanda? Come state tutti voi nella nunziatura? In nunziatura sappiamo che ci troviamo in un...Poco dopo della mezzanotte i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, allertati dal 112, sono intervenuti in via Massimo Troisi, a San Vitaliano (Napoli), per colpi d'arma da fuoco: ignoti ...Spari a San Vitaliano, nel quartiere di edilizia popolare Legge 219. Poco dopo della mezzanotte i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna – allertati dal 112 - sono intervenuti a via Massi ...