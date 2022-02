SMS donazione per l’Ucraina su conto PostePay falso, scelta canali ufficiali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Purtroppo non è tardato ad arrivare il primo SMS donazione per l’Ucraina falso. Il messaggio in arrivo in queste ore su molti smartphone fa riferimento ad una carta PostePay sulla qualche accreditare una somma volontaria in beneficienza. La comunicazione è tuttavia falsa e risulta essere un raggiro anche in un momento difficile e così delicato, come fa notare anche Marco Camisani Calzolari dal suo profilo Facebook. Come anticipato, la comunicazione sfrutta il particolare momento in cui un po’ tutti (sulla base delle proprie disponibilità) vorrebbero venire in aiuto alle persone in fuga dalla guerra appena scoppiata. Il virale SMS donazione per l’Ucraina fa dunque riferimento alla possibilità di inviare del denaro su un conto PostePay. Va subito ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Purtroppo non è tardato ad arrivare il primo SMSper. Il messaggio in arrivo in queste ore su molti smartphone fa riferimento ad una cartasulla qualche accreditare una somma volontaria in beneficienza. La comunicazione è tuttavia falsa e risulta essere un raggiro anche in un momento difficile e così delicato, come fa notare anche Marco Camisani Calzolari dal suo profilo Facebook. Come anticipato, la comunicazione sfrutta il particolare momento in cui un po’ tutti (sulla base delle proprie disponibilità) vorrebbero venire in aiuto alle persone in fuga dalla guerra appena scoppiata. Il virale SMSperfa dunque riferimento alla possibilità di inviare del denaro su un. Va subito ...

