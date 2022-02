Incidente di notte, i tifosi accusano Ribery: è rottura con il francese (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’Incidente automobilistico a seguito del quale “il calciatore Franck Ribery ha riportato un lieve trauma cranico e resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni” (leggi qui) crea una profonda frattura tra una parte di tifoseria ed il campione francese. Sui social, si sa, accuse e processi sono sommari. E veloci. Tanto che la società ha voluto precisare che “il calciatore non era alla guida”. I tifosi si fanno molte domande. Appare davvero strano che un professionista del calibro del campione francese, in piena notte tra un giorno di allenamento ed un altro, sia in giro in auto. In un orario, tra l’altro, del tutto incompatibile con regimi e regole di un club di Serie A. Alcuni messaggi sono durissimi e riguardano il passaggio della fascia di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’automobilistico a seguito del quale “il calciatore Franckha riportato un lieve trauma cranico e resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni” (leggi qui) crea una profonda frattura tra una parte di tifoseria ed il campione. Sui social, si sa, accuse e processi sono sommari. E veloci. Tanto che la società ha voluto precisare che “il calciatore non era alla guida”. Isi fanno molte domande. Appare davvero strano che un professionista del calibro del campione, in pienatra un giorno di allenamento ed un altro, sia in giro in auto. In un orario, tra l’altro, del tutto incompatibile con regimi e regole di un club di Serie A. Alcuni messaggi sono durissimi e riguardano il passaggio della fascia di ...

