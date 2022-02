Il piano dell’Italia per ospitare i rifugiati ucraini (Di lunedì 28 febbraio 2022) Al via al piano in Italia per ospitare i rifugiati ucraini. Si inizia con accordi con i Comuni, con la Chiesa, con i privati disposti ad accoglierli. Nel caso il numero degli sfollati in arrivo diventi eccessivamente elevato, si è già pensato alle prefetture, pronte ad allestire caserme, ostelli e alberghi per ospitare chi fugge dalla guerra. Accoglienza dei rifugiati ucraini in tutta Italia Luciana Lamorgese ha dichiarato che il Paese è pronto ad offrire solidarietà e rifugio al popolo ucraino.Ogni regione si sta mobilitando per offrire aiuto e offerte di accoglienza si moltiplicano di ora in ora. Le persone che arriveranno in Italia, nella maggior parte dei casi, raggiungeranno le case dei familiari che già vivono qui. Nel nostro Paese ci sono 248mila ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Al via alin Italia per. Si inizia con accordi con i Comuni, con la Chiesa, con i privati disposti ad accoglierli. Nel caso il numero degli sfollati in arrivo diventi eccessivamente elevato, si è già pensato alle prefetture, pronte ad allestire caserme, ostelli e alberghi perchi fugge dalla guerra. Accoglienza deiin tutta Italia Luciana Lamorgese ha dichiarato che il Paese è pronto ad offrire solidarietà e rifugio al popolo ucraino.Ogni regione si sta mobilitando per offrire aiuto e offerte di accoglienza si moltiplicano di ora in ora. Le persone che arriveranno in Italia, nella maggior parte dei casi, raggiungeranno le case dei familiari che già vivono qui. Nel nostro Paese ci sono 248mila ...

Advertising

Agenzia_Italia : Uniti come non mai, i Ventisette Paesi dell'Unione hanno varato un pacchetto di misure - in parte finanziarie, in p… - RassegnaZampa : #Ucraina, il piano dell'Italia per l'emergenza: rifugiati in ostelli e caserme - gazzettamantova : Dove sono le 7 centrali a carbone pronte a fornire il 15% dell'energia all'Italia Il piano del governo per sostitui… - CuteEyedBee : Andare in Italia per le vacanze sembra un ottimo piano prima della fine dell'anno ???? - Gazzettino : #ucraina, il piano dell'Italia per l'emergenza: rifugiati in ostelli e caserme -

Ultime Notizie dalla rete : piano dell’Italia Ucraina, il piano dell'Italia per l'emergenza: rifugiati in ostelli e caserme ilmessaggero.it