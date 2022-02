Gf Vip 6 | il nuovo messaggio super trash di Alex Belli a Delia Duran

Leggi su isaechia

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo il deserto, il mare.se le sta inventando davvero tutte per far sentire la propria vicinanza a. Dopo aver speso parole d’amore attraverso un post pubblicato a corredo di un video che lo raffigurava in piena meditazione niente poco di meno che nel deserto, l’attore ci riprova questa volta dal… mare. Poco fa l’ex attore di Cento Vetrine e fautore dell’amore libero nonché artistico che ha tenuto incollati sullo schermo migliaia di telespettatori, nonché sui propri social per commentare a suon di tweet il triangolo più noto di tutta la storia del Gf Vip, ha pubblicato unpost. Questa volta vediamoimmerso sott’acqua con i pesciolini che scorrazzano intorno al suo viso e in mano un cartellone con una dedica a. NON DISPERDERE NEL ...