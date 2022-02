Caffone mi fa schifo | con lei non parlo più La Lezzi perde il controllo con Preatoni | Giletti senza parole | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) "A lei servirebbe un corso accelerato su come si crea ricchezza". L'imprenditore Ernesto Preantoni attacca duramente Barbara, senatrice ex M5s: a Non è l'arena il dibattito sulla guerra in Ucraina e le ricadute anche energetiche sull'Italia trascende in alterco verbale. Laperora la causa di energia solare ed eoloica come alternative al fossile,le contesta le possibilità limitate di queste risorse a fronte del fabbisogno energetico delle industrie italiane. "Lei non si preoccupi di cosa mi servirebbe, non accetto le sue lezioncine, non sono una ragazzina", si altera la. "Ma sto parlando! Faccia silenzio un attimo!", le replicanel pieno della discussione. "Ma non ha capito nemmeno quello che ha detto", protesta la, "non è che ...