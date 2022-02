Arisa parla del suo desiderio di avere un figlio e fa una battuta | «Che vuoi che sia un semino…»

(Di martedì 1 marzo 2022), ospite del salotto di Rai1, Domenica In,con Mara Venier del suodi diventare madre. «E vabbè ma devi trovare l’uomo giusto no?» dice la conduttrice. «Ma si, ma cheche sia un semino», ribatte ridendo la cantante. I rumors che circolano sulla presunta relazione fra lei e Vito Coppola, il suo ballerino nel programma Ballando con le stelle, non sono state confermate dai diretti interessati, ma tutto fa pensare che fra i due ci sia una relazione. Gossip alimetato dall’ultimo singolo di, “Cuore”, pubblicato qualche giorno fa. Nel videoclip della canzone il protagonista, insieme a lei, è anche Vito con cui c’è un bacio appassionato che ha scatenato i commenti dei fan e di chi sogna di vederli insieme. E proprio in studio da Mara Venier, si è presentato anche Vito e fra i ...

Arisa, ospite del salotto di Rai1, Domenica In, parla con Mara Venier del suo desiderio di diventare madre. 'E vabbè ma devi trovare l'uomo giusto no?' dice la conduttrice. 'Ma si, ma che vuoi che sia un semino', ribatte la cantante. Simona De Gregorio: Una forza della natura. È l'espressione più calzante quando si parla di Arisa. Nell'arco di meno di due mesi ha pubblicato l'album "Ero romantica", ha vinto "Ballando con le stelle", è stata ospite in due serate al Festival di Sanremo. E ora la vediamo ne "Il Cantante Mascherato". Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme. Arisa e Vito Coppola hanno trionfato all'ultima edizione del talent show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, ieri 27 febbraio, è tornata Arisa. La cantante ha parlato anche di vita privata, del futuro e del desiderio di diventare madre. "Figli miei? Mo vediamo, so..."