Amici 21, un allievo abbandona la scuola? Interviene Maria De Filippi (Di martedì 1 marzo 2022) Un allievo intenzionato a lasciare la scuola di Amici 21? Ecco di chi si tratta e l’ intervento di Maria De Filippi Sono trascorse 24 ore da quando Christian Stefanelli riceve le spiazzanti critiche di due insegnanti. Si tratta di Alessandra Celentano e Veronica Peparini che, proprio durante il live domenicale, esprimono alcuni giudizi negativi nei confronti del giovane allievo. CHRISTIAN INTENZIONATO AD abbandonaRE LA scuola Non ha più senso. Ci ho pensato due ore. Con la testa sono già a casa. Non ha più senso continuare. Era il mio sogno, ora non lo è più. Non tornerò più indietro. Ho fatto tante scelte nella mia vita, non sono mai cambiate. Mi passa stando a casa con i miei genitori. Maria De Filippi, però, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022) Unintenzionato a lasciare ladi21? Ecco di chi si tratta e l’ intervento diDeSono trascorse 24 ore da quando Christian Stefanelli riceve le spiazzanti critiche di due insegnanti. Si tratta di Alessandra Celentano e Veronica Peparini che, proprio durante il live domenicale, esprimono alcuni giudizi negativi nei confronti del giovane. CHRISTIAN INTENZIONATO ADRE LANon ha più senso. Ci ho pensato due ore. Con la testa sono già a casa. Non ha più senso continuare. Era il mio sogno, ora non lo è più. Non tornerò più indietro. Ho fatto tante scelte nella mia vita, non sono mai cambiate. Mi passa stando a casa con i miei genitori.De, però, ...

Advertising

ich3anel : RT @aidualc0: Lo so che non frega un cazzo a nessuno, ma anche se è uscito, Mattia è l'allievo di amici più seguito sui social (instagram p… - AyaseSky : RT @aidualc0: Lo so che non frega un cazzo a nessuno, ma anche se è uscito, Mattia è l'allievo di amici più seguito sui social (instagram p… - tturbojr__ : RT @aidualc0: Lo so che non frega un cazzo a nessuno, ma anche se è uscito, Mattia è l'allievo di amici più seguito sui social (instagram p… - Ornella54688290 : RT @aidualc0: Lo so che non frega un cazzo a nessuno, ma anche se è uscito, Mattia è l'allievo di amici più seguito sui social (instagram p… - sieteduepolli : RT @aidualc0: Lo so che non frega un cazzo a nessuno, ma anche se è uscito, Mattia è l'allievo di amici più seguito sui social (instagram p… -