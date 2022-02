Acqua | l' alleata ideale per la crescita sana dei ragazzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) - La Dottoressa Elisabetta Bernardi, Biologa Specialista in Scienza dell'Alimentazione e membro dell'Osservatorio Sanpellegrino, spiega come l'idratazione influisce sul mantenimento fisico e cognitivo dei giovani Milano, 28 febbraio2022–L'è un elemento essenziale per la vita e fondamentale per tutte le funzioni del corpo umano, composto per la maggior parte proprio da liquidi. È necessario quindi imparare a mantenersi adeguatamente idratati durante laper favorire il corretto sviluppo delle capacità fisiche e mentali evitando di incorrere in uno stato di disidratazione. Questa condizione, specialmente negli adolescenti, è in grado di compromettere le normali funzioni vitali e il loro processo di. Sappiamo che il fabbisogno di liquidi che garantisce un'idratazione adeguata varia a seconda dell'età ...