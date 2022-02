Vostro Onore, anticipazioni 1^ puntata 28 febbraio: Vittorio inscena un furto (Di domenica 27 febbraio 2022) Vostro Onore, adattamento italiano della serie americana Your Honor con Stefano Accorsi prenderà il via il 28 febbraio su Rai Uno con la messa in onda della prima puntata composta da due episodi. Stando alle anticipazioni, Matteo Pagani guiderà l'auto della defunta madre ed urterà un motociclista non prestandogli soccorso. Suo padre Vittorio sarà sul punto di denunciarlo, ma poi scoprirà che la vittima è un appartenente ad un clan criminale e così inscenerà il furto della vettura. Poi, pagherà le spese legali di Nino con l'aiuto di Salvatore. Intanto, Matteo cercherà di comportarsi in maniera normale con la fidanzata. Infine, verrà fuori che Nino è imparentato con Filippo Grava, un boss mafioso. Fiction Vostro Onore, trama 28 ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 27 febbraio 2022), adattamento italiano della serie americana Your Honor con Stefano Accorsi prenderà il via il 28su Rai Uno con la messa in onda della primacomposta da due episodi. Stando alle, Matteo Pagani guiderà l'auto della defunta madre ed urterà un motociclista non prestandogli soccorso. Suo padresarà sul punto di denunciarlo, ma poi scoprirà che la vittima è un appartenente ad un clan criminale e così inscenerà ildella vettura. Poi, pagherà le spese legali di Nino con l'aiuto di Salvatore. Intanto, Matteo cercherà di comportarsi in maniera normale con la fidanzata. Infine, verrà fuori che Nino è imparentato con Filippo Grava, un boss mafioso. Fiction, trama 28 ...

