Territorio Ragusa sui fondi del Pnrr solo confusione e silenzio (Di domenica 27 febbraio 2022) Ragusa – Questa volta l’intervento del movimento Territorio Ragusa non riguarda l’elencazione dei lavori pubblici in ritardo o ancora da appaltare e così via, ma investe il problema più generale, e ancor più importante delle progettualità necessarie per accedere ai fondi del Pnrr, rifacendosi ad una recente iniziativa dell’assessorato regionale agli enti locali, di concerto con l’ANCI, per monitorare le esigenze degli enti locali in ordine appunto a tale progettualità. E proprio su questo vertono le perplessità dell’ufficio di segreteria di Territorio Ragusa, riunitosi per verificare la situazione in città. Dal movimento osservano “per la città capoluogo, poco si sa sull’attività dell’ente locale per intercettare i finanziamenti su tutti gli ambiti previsti: sanità, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 27 febbraio 2022)– Questa volta l’intervento del movimentonon riguarda l’elencazione dei lavori pubblici in ritardo o ancora da appaltare e così via, ma investe il problema più generale, e ancor più importante delle progettualità necessarie per accedere aidel, rifacendosi ad una recente iniziativa dell’assessorato regionale agli enti locali, di concerto con l’ANCI, per monitorare le esigenze degli enti locali in ordine appunto a tale progettualità. E proprio su questo vertono le perplessità dell’ufficio di segreteria di, riunitosi per verificare la situazione in città. Dal movimento osservano “per la città capoluogo, poco si sa sull’attività dell’ente locale per intercettare i finanziamenti su tutti gli ambiti previsti: sanità, ...

infoiteconomia : Territorio Ragusa sui fondi del Pnrr solo confusione e silenzio - quotidianodirg : #Politica #fondipnrr Territorio Ragusa sui fondi del Pnrr solo confusione e silenzio - radiortm : Territorio Ragusa. In abbandono la stazione degli autobus - - QUImadeinItaly : @stimoloexport Stimolo Export Soc. Agricola Srls ?? Vittoria, Ragusa Sicilia Girando per le strade di questo terri… - FNPCISLSicilia : RT @polizzi_vito: “Confronto e condivisione gli unici vaccini utili per migliorare e ampliare l’assistenza socio-sanitaria sul territorio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Territorio Ragusa Territorio Ragusa. In abbandono la stazione degli autobus Diverse le segnalazioni pervenute all'Esecutivo di Segreterai di Territorio Ragusa, per alcuni disservizi nell'area del terminal bus di via Zama. E' il Presidente di Territorio, Michele Tasca, a raccogliere le lamentele e a farsene partecipe verso i responsabili ...

Costituito anche nel Ragusano il gruppo dei 'Giovani Dem': Matteo Migliore segretario ... "Le iniziative che vogliamo portare avanti riguarderanno il nostro territorio ibleo e la ...affinche il gruppo cresca sempre di piu e affinche possa rappresentare al pieno l'intera Provincia di Ragusa".

Territorio Ragusa. In abbandono la stazione degli autobus | Radio RTM Modica Radio RTM Modica Territorio Ragusa. In abbandono la stazione degli autobus Diverse le segnalazioni pervenute all’Esecutivo di Segreterai di Territorio Ragusa, per alcuni disservizi nell’area del terminal bus di via Zama. E’ il Presidente di Territorio, Michele Tasca, a racco ...

Guerra in Ucraina: lunedì a Ragusa manifestazione per la pace Guerra in Ucraina: lunedì a Ragusa manifestazione per la pace. Lo comunica il sindaco Cassì “Di fronte a un’aggressione pretestuosa come quella che l’Ucraina sta subendo, restare in silenzio non è sem ...

Diverse le segnalazioni pervenute all'Esecutivo di Segreterai di, per alcuni disservizi nell'area del terminal bus di via Zama. E' il Presidente di, Michele Tasca, a raccogliere le lamentele e a farsene partecipe verso i responsabili ...... "Le iniziative che vogliamo portare avanti riguarderanno il nostroibleo e la ...affinche il gruppo cresca sempre di piu e affinche possa rappresentare al pieno l'intera Provincia di".Diverse le segnalazioni pervenute all’Esecutivo di Segreterai di Territorio Ragusa, per alcuni disservizi nell’area del terminal bus di via Zama. E’ il Presidente di Territorio, Michele Tasca, a racco ...Guerra in Ucraina: lunedì a Ragusa manifestazione per la pace. Lo comunica il sindaco Cassì “Di fronte a un’aggressione pretestuosa come quella che l’Ucraina sta subendo, restare in silenzio non è sem ...