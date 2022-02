Spalletti | «Mi aspetto il massimo dai miei ragazzi stasera Vedremo e basterà»

(Di domenica 27 febbraio 2022) Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri Una gara determinante? «Certo. È chiaro che riceverò ildaicalciatori, poi» Sensazioni? «Negli ultimi due giorni diventa difficile andare a cogliere delle sensazioni dell’ultimo momento, però il modo di ragionare deie la serietà del loro comportamento Politano titolare «Politano è un calciatore che può dare molto come soluzioni offensive alla squadra, le intenzioni sono quelle di poter vincere questa partita. Ha avuto un problema fisico e l’ultima partita era partito dalla panchina per mia scelta» Che Lazio si aspetta? «Miuna Lazio che fa un buon ...

Miuna gara molto dura, come dimostra anche il risultato dell'andata. Il mister crede da ...ha deciso. Contro la Lazio si passa al 4 - 3 - 3 Lazio - Napoli, rispetto all'andata sarà ...L'attaccante dovrebbe essere comunque a disposizione per il match contro la squadra diROMA - Dopo le eliminazioni da Coppa Italia ed Europa League, alla Lazio resta la corsa al ... Mi...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli ... ma è uno dei tanti titolari”. Che Lazio si aspetta? “Mi aspetto una Lazio che faccia un bel calcio come tutte le squadre di sarei e che ha fatto dei ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN prima della sfida con la Lazio: "Gara decisiva per lo scudetto? Riceveroò il massimo dai miei ...