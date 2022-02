Salto con gli sci femminile, Kriznar vince gara-2 a Hinzenbach ma Kramer ipoteca la Coppa del Mondo. 23ma Lara Malsiner (Di domenica 27 febbraio 2022) Nika Kriznar centra il terzo successo individuale della stagione e regala alla Slovenia la seconda vittoria consecutiva del weekend sul trampolino piccolo di Hinzenbach, sede della settima tappa della Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci 2021-2022. La detentrice della Sfera di Cristallo si conferma così sul podio per la quarta gara di seguito (bronzo olimpico incluso), firmando il miglior punteggio in entrambe le serie e dominando di fatto la competizione in lungo e in largo. Kriznar è stata praticamente perfetta, rifilando la bellezza di 20 punti alla prima inseguitrice con due salti di grande spessore e ottenendo il quinto trionfo della carriera nel circuito maggiore. La ventunenne slovena ha sfruttato nel migliore dei modi la clamorosa ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Nikacentra il terzo successo individuale della stagione e regala alla Slovenia la seconda vittoria consecutiva del weekend sul trampolino piccolo di, sede della settima tappa delladeldicon gli sci 2021-2022. La detentrice della Sfera di Cristallo si conferma così sul podio per la quartadi seguito (bronzo olimpico incluso), firmando il miglior punteggio in entrambe le serie e dominando di fatto la competizione in lungo e in largo.è stata praticamente perfetta, rifilando la bellezza di 20 punti alla prima inseguitrice con due salti di grande spessore e ottenendo il quinto trionfo della carriera nel circuito maggiore. La ventunenne slovena ha sfruttato nel migliore dei modi la clamorosa ...

