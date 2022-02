“Salesiani” in Paradiso

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 27 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Marco Cianfanelli) – Non ebbe affatto dubbi, nella primavera del 1907, il Salesiano Pietro Acerbis quando per sua iniziativa vide la luce la Società Polisportiva Ars et Labor: i colori scelti furono frutto della devozione e da rappresentante dell’ordine religioso deila neonata Società non poteva che ispirarsi alle tonalità della Società Salesiana di San Giovanni Bosco, ovvero il celeste insieme al bianco. Proprio questi colori sono sfoggiati nel gagliardetto che ci riporta alla stagione sportiva 1951 – 1952. Non una casuale per la squadra ferrarese perché fu la prima stagione in assoluto nella quale la Spal disputò il campionato di Serie A. Alla massima categoria arrivò disputando uno strepitoso campionato di serie B che vinse a pieno merito. La bellezza del gioco messo in mostra sui terreni di serie B, ebbe conferma anche all’inizio ...