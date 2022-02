Advertising

TuttoAndroid : Redmi K50, K50 Pro e K50 Pro+: ecco quanta memoria avranno - GizChinait : #Redmi K50 sarà il secondo con Dimensity 9000: arriva la conferma del CEO #RedmiK50 - miui_ita : Redmi K50, nuove conferme ufficiali sulle specifiche tecniche - VeintechO : Comparison Redmi K50 Gaming VS Xiaomi 11i Smartphone Comparison. - PuntoCellulare : Dopo avervi mostrato ieri lo smartphone K50 Pro, è il turno adesso del Redmi K50 in versione base, con un design ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Redmi K50

È ancora una volta OnLeaks a distribuire alla stampa del materiale 'succoso' sulla linea, e lo fa a distanza di un giorno dall'indiscrezione precedente. Il modus è il medesimo: render di alta qualità, che lasciano quindi inquadrare in modo chiaro le soluzioni estetiche ...Si dice che ilK50G sarà presto affiancato dalPro e, grazie ad una nuova fuga di notizie, ora abbiamo maggiori dettagli su questo telefono in arrivo. 23 OnLeaks e Zouton hanno ...Facciamo il punto su tutto quello che è emerso in merito ai nuovi Redmi K50, i dispositivi di fascia medio-alta del sub brand di Xiaomi.Da un intervento del CEO di Redmi, apprendiamo che K50 sarà il secondo smartphone con MediaTek Dimensity 9000 dopo Find X5 Pro.